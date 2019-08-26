Son Dakika Haberleri: Trump: Gelecek G7 Zirvesi'ni benim Miami'deki golf tesislerinde yapmayı düşünüyorum
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Trump: Gelecek G7 Zirvesi'ni benim Miami'deki golf tesislerinde yapmayı düşünüyorum

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladığını açıkladı. Trump, "bundan para kazanmayı planladığı" iddiasını da reddetti

Trump: Gelecek G7 Zirvesi'ni benim Miami'deki golf tesislerinde yapmayı düşünüyorum, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladığını açıkladı.


Tesislerin yeterince büyük ve konforlu olduğunun altını çizen Trump, Miami havalimanına da sadece 5 dakikalık mesafede olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, "bundan para kazanmayı planladığı" iddiasını da reddetti.

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Donald Trump, Miami, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:45 
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