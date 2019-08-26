Trump: "Gelecek yıl G7 Zirvesi için Miami mükemmel olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede gelecek yılki G7 Zirvesi için Miami'nin "mükemmel" bir yer olacağını ifade etti. Bu yıl Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği G7 Zirvesinin gelecek yıl nerede yapılacağı merak konusu oldu. Bugün son günü gerçekleştirilen G7 Zirvesi kapsamında liderler hem ikili görüşmeler hem de açıklamalar gerçekleştirirken, ABD Başkanı Donald Trump gelecek yılki G7 Zirvesi için öneride bulundu. Trump, dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu gelecek yılki G7 Zirvesi için Miami'nin "mükemmel" bir yer olacağını ifade etti. Trump, Florida eyaletinde bulunan tesisin hem büyüklüğü hem de Miami havalimanına 5 dakika uzaklıkta bulunması nedeniyle mükemmel bir seçim olduğunu ifade ederek, "Otelin konumunu çok seviyorlar. Aynı zamanda havalimanının tesise yakın olması son derece uygun" diye konuştu. Bazı alanların çok uzak olduğunu söyleyen Trump, "Arabayla gitmek için yol uzun. Helikoptere ihtiyaçları var. Burası, iniş yaptıktan sonra dakikalar içinde ulaşabileceğiniz bir yer" dedi. Nihai kararın henüz alınmadığını ifade eden Trump bugüne kadar İtalya, Kanada ve Fransa'da gerçekleştirilen G7 Zirvelerine katıldı. Zirvelerin yapıldığı alanların Trump'ın Airforce One özel uçağını kullanamadığı alanlarda bulunması nedeniyle ya bir helikoptere ya da uçakla zirvelerin gerçekleştiği alana ulaşmak zorunda kalıyordu. G7 ülkeleri, genellikle doğal güzelliği olan alanları seçerek zirveleri buralarda gerçekleştiriyor.

(İHA)