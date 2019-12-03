Son Dakika Haberleri: Trump: "Gelecek yıl G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız"
Son Dakika Güncel Trump: 'Gelecek yıl G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız' - Son Dakika

Trump: "Gelecek yıl G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Gelecek yıl G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız" dedi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "Gelecek yıl G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız" dedi.

Londra'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de düzenlenecek G7 Zirvesine ilişkin, "G7 Zirvesi'ni Camp David'de yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın kabinesinde Bütçe Ofisi Direktörü ve Beyaz Saray Genel Sekreteri görevini yürüten Mick Mulvaney, Ekim ayında G7 Zirvesi'nin Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağını açıklamıştı. Bu karar etik kurallara uymadığı gerekçesiyle zirvenin nerede yapılacağı tartışma konusu olmuştu. Tartışmalara noktayı koyan Trump, G7 Zirvesi'nin Maryland'deki Camp David'de yapılacağı açıkladı. Trump, basın mensupları için de iyi bir erişim olacağını sözlerine ekleyerek "Burası insanların sevdiği bir yer" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Camp David, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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