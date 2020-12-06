Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı - Son Dakika

Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı

06.12.2020 06:33
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kongre seçimlerinin kritik ikinci turu için miting düzenleyip, eyaletteki Cumhuriyetçilere 5 Ocak'ta yapılacak seçim için sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kongre seçimlerinin kritik ikinci turu için miting düzenleyip, eyaletteki Cumhuriyetçilere 5 Ocak'ta yapılacak seçim için sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğun kaderini belirleyecek Georgia eyaletindeki ikinci tur oylama öncesinde Trump, Cumhuriyetçi adaylar David Perdue ve Kelly Loeffler'e destek vermek üzere eyalete gitti.

Trump, burada yaptığı konuşmada, "Birçok kişi, arkadaşlarım, 'başkanlık seçiminden dolayı öfkeliyiz, sandığa gitmeyelim' diyor. Bunlar benim arkadaşlarım, çok iyi insanlar. Bu neredeyse bir protesto gibidir. Ama bunu yaparsanız, radikal sol kazanacak. Bu benim içgüdüm. Evet, bu kadar oy çalındığı, bizden alındığı için öfkelisiniz. Bunu yapamayız. Aslında tam aksini yapmamız gerekir." dedi.

Başkanlık seçiminde yolsuzlukların yaşandığını ve seçimin kendisinden çalındığını ifade eden Trump, seçimle ilgili davaları devam ederken partisinin aynı zamanda Georgia seçimlerinin ikinci turuna da hazırlanması çağrısında bulundu.

Başta Cumhuriyetçi Vali Brian Kempt olmak üzere eyaletteki Cumhuriyetçi siyasileri eleştiren Trump, resmi olmayan sonuçlara göre 13 bin oyla rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a karşı kaybettiği Georgia başkanlık seçim sonuçlarına karşı itirazlarında, partisinin kendisine gerekli desteği vermediğini söyledi.

Amerikan medyasında gün içinde, Trump'ın Kemp'e eyalet vekillerini ikna edip Seçiciler Kurulu üyelerinin kendileri tarafından seçilmesini sağlamasını ve gıyabi oylara yönelik inceleme başlatmasını istediği, Kemp'in de bunu reddettiği iddia edilmişti.

Georgia yasalarına göre, Kongre seçimlerinde herhangi bir adayın yüzde 50 ve üstü oy alamaması durumunda seçim ikinci tura gidiyor.

3 Kasım'da yapılan seçimde mevcut senatörler Cumhuriyetçi Perdue ve Loeffler gerekli oyu alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Eğer, Perdue ve Loeffler bu sefer Demokrat Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a karşı seçimi kaybederlerse Cumhuriyetçiler Senatodaki çoğunluğu Demokratlara kaptırmış olacak.

Senatodaki 100 sandalyeden 50'si Cumhuriyetçilerin, 48'i ise Demokratların elinde. Georgia'yı Demokratlar kazanırsa Senatoda durum eşitlenecek ve Başkan Yardımcısının oyu ile iktidardaki parti çoğunluğu elde etmiş olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Miting, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi         
23:29
Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar         
23:01
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar         
14:19
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi         
12:14
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 06:42:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei