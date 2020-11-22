Trump, Georgia'da oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe verdi - Son Dakika

Trump, Georgia'da oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe verdi

22.11.2020 10:49
Trump, Georgia'da oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe verdi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk ekibi, Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil edilen Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe sunduklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk ekibi, Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil edilen Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe sunduklarını duyurdu.

Trump'ın hukuk ekibince dün yapılan açıklamada, Georgia'da yeniden sayım için dilekçe verildiği bildirildi.

Açıklamada, Georgia Eyalet Yasası'nın ve ABD Anayasası'nın her yönüyle uygulandığından ve böylece her yasal oyun sayıldığından emin olmaya odaklanıldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Trump ve kampanya ekibinin Georgia'da imza eşleştirme ve diğer hayati prosedürlerin uygulanacağı yeni sayım konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından 19 Kasım Perşembe günü tamamlanan yeniden sayım sonuçlarına göre Demokrat aday Biden'ın seçimleri kazandığını tasdik ettiklerini açıklamıştı.

Georgia'daki ilk seçim sonucunda Biden oyların yüzde 49,52'sini, Trump ise yüzde 49,23'ünü almıştı. İki aday arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten daha küçük olduğu için oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımı 19 Kasım Perşembe günü tamamlanmış ve Biden'ın 12 bin 284 oy farkıyla Trump'ı geride bıraktığı açıklanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Georgia'da oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe verdi - Son Dakika


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