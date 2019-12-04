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Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 700 bin kişinin gıda yardımı almasını engelleyecek bir adım atıyor. Eyaletler bölgelerinde yaşayan kişileri ulusal gıda yardımı programı (SNAP) içinde tutması zorlaştırılacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 700 bin kişinin gıda yardımı almasını engelleyecek bir adım atıyor. Eyaletlerin kendi bölgelerinde yaşayan kişileri ulusal gıda yardımı programı (SNAP) içinde tutması zorlaştırılacak.
Başkan Donald Trump'a göre güçlü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve düşük işsizlik nedeniyle pek çok Amerikalının artık böyle bir programa ihtiyacı yok. Varolan haliyle SNAP kapsamında 36 milyon ABD vatandaşı ücretsiz gıda temin edebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:43
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