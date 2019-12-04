Son Dakika Haberleri: Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir
Son Dakika Dünya Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir - Son Dakika Dünya

Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 700 bin kişinin gıda yardımı almasını engelleyecek bir adım atıyor. Eyaletler bölgelerinde yaşayan kişileri ulusal gıda yardımı programı (SNAP) içinde tutması zorlaştırılacak.

Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 700 bin kişinin gıda yardımı almasını engelleyecek bir adım atıyor. Eyaletlerin kendi bölgelerinde yaşayan kişileri ulusal gıda yardımı programı (SNAP) içinde tutması zorlaştırılacak.


Başkan Donald Trump'a göre güçlü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve düşük işsizlik nedeniyle pek çok Amerikalının artık böyle bir programa ihtiyacı yok. Varolan haliyle SNAP kapsamında 36 milyon ABD vatandaşı ücretsiz gıda temin edebiliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti
Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 04:30:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]