Son Dakika Haberleri: Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı

Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı

5 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.

Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden, Golan Tepeleri hakkında, "İsrail'in egemenliğini tanıma zamanı geldi" diyen Donald Trump, bugün İsrail Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ortak basın toplantısı da düzenledi.

Beraber yaptıkları basın toplantısında, Trump: "Bugün yapılan saldırı gibi bir saldırı daha görmek istemiyoruz. İsrail ile ilişkilerimiz kuvvetli." dedi. Trump'ın imzası sonrası Başbakan Netanyahu: "Bu bir tarihi adalet. Diplomatik bir zaferdir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:34 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz 78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:39:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]