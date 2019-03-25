Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı
1 saat önce
– ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.
– ABD Başkanı Donald Trump
, "Golan Tepeleri
üzerinde İsrail
'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.
Geçtiğimiz günlerde Twitter
üzerinden, Golan Tepeleri hakkında, "İsrail'in egemenliğini tanıma zamanı geldi" diyen Donald Trump
, bugün İsrail Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Beyaz Saray
'da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ortak basın toplantısı da düzenledi.
Beraber yaptıkları basın toplantısında, Trump: "Bugün yapılan saldırı gibi bir saldırı daha görmek istemiyoruz. İsrail ile ilişkilerimiz kuvvetli." dedi. Trump'ın imzası sonrası Başbakan Netanyahu: "Bu bir tarihi adalet. Diplomatik bir zaferdir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:42 Kaynak: DHA
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