Trump, görevinin ilk üç yılında 15 bin 843 'yalan ya da yanıltıcı' ifade kullandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump, görevinin ilk üç yılında 15 bin 843 'yalan ya da yanıltıcı' ifade kullandı - Son Dakika Dünya

Trump, görevinin ilk üç yılında 15 bin 843 'yalan ya da yanıltıcı' ifade kullandı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk 3 yılında 15 bin 843 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddia edildi.

Trump, görevinin ilk üç yılında 15 bin 843 'yalan ya da yanıltıcı' ifade kullandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk 3 yılında 15 bin 843 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddia edildi.


Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu eğilimi göreve geldiği 20 Ocak 2017'den bu yana her yıl artış gösterdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:47 
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