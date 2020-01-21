Son Dakika › Dünya › Trump, görevinin ilk üç yılında 15 bin 843 'yalan ya da yanıltıcı' ifade kullandı - Son Dakika Dünya
Trump, görevinin ilk üç yılında 15 bin 843 'yalan ya da yanıltıcı' ifade kullandı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk 3 yılında 15 bin 843 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddia edildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk 3 yılında 15 bin 843 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddia edildi.
Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu eğilimi göreve geldiği 20 Ocak 2017'den bu yana her yıl artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:47
Son Dakika ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan: Mike Pompeo'dan mektup aldık Putin, Bakanlar Kurulu'nu onayladı! 4 bakanlıkta isimler değişti