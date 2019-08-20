Son Dakika Haberleri: Trump, Grönland'ı satın alma isteğini Twitter hesabından esprili mesajıyla yine gündeme getirdi
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Trump, Grönland'ı satın alma isteğini Twitter hesabından esprili mesajıyla yine gündeme getirdi

57 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak arzusunu, Twitter hesabından şaka dolu mesajıyla bir kez daha gündeme getirdi.

Trump, Grönland'ı satın alma isteğini Twitter hesabından esprili mesajıyla yine gündeme getirdi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma istiğini, twitter hesabından esprili mesajıyla bir kez daha gündeme getirdi.

Trump, bu kez foto montajla bir Grönland fotoğrafının içine, sahip olduğu New York'taki kulenin resmini yerleştirerek, "Size söz veriyorum aynısı Grönland'da yapmayacağım" diye yazdı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:59 
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