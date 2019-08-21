Trump, Grönland'ı satmayan Danimarka'ya ziyaretini erteledi
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteledi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
, Danimarka
Başbakanı Mette Frederiksen
'in ABD'nin Grönland
'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteledi.
Trump, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'nın halkıyla çok özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ancak Frederiksen'in Grönland'ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45
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