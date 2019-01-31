Trump Guiado'yu Tebrik İçin Aramış
1 saat önce
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Venezuela'nın "Geçici Devlet Başkanı" olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'yu telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.
Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, geçen hafta Venezuela
'nın "Geçici Devlet Başkanı" olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'yu telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile kendisini "Geçici Venezuela Devlet Başkanı" ilan eden Juan Guaido arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Sanders, açıklamasında, "Başkan Donald Trump, Devlet Başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesi dolayısıyla Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu tebrik etti ve Venezuela halkının demokrasisine sahip çıkma mücadelesine verdiği güçlü desteği yineledi" ifadelerini kullandı. Juan Guaido'nun da kendisine verdiği destekten ötürü Trump'a teşekkür ettiğini söyleyen Sanders, "Guaido, Venezuela'nın eski Diktatörü Maduro'ya karşı geniş protestoların bugün ve cumartesi günü yapılacağını iletti" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
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