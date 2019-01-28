Son Dakika Haberleri: Trump: Gümrük Vergileri ABD Çelik Sanayisini Canlandırdı

Trump: Gümrük Vergileri ABD Çelik Sanayisini Canlandırdı

17 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetiminin uyguladığı önlemlerin ABD çelik sanayisini canlandırdığını bir Twitter paylaşımında duyurdu.

Trump: Gümrük Vergileri ABD Çelik Sanayisini Canlandırdı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetiminin uyguladığı önlemlerin ABD çelik sanayisini canlandırdığını bir Twitter paylaşımında duyurdu.

Trump, çeliğe getirilen ek gümrük vergilerinin piyasayı canlandırdığı, çelik sanayisini genişlettiği ve istihdam yarattığını ekledi.

Trump'ın paylaşımı şöyle; "ABD'de çeliğe getirilen ek gümrük vergileri çelik sektörümüzü tamamen canlandırdı. ABD'nin her yerinde yeni ve genişleme aşamasında fabrikalar var. Biz bu önemli sektörü kurtardık, birçok iş de yarattık. Ayrıca, hazinemize milyarlar ödendi. ABD İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ"

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) ABD Başkanı Donald Trump'ın 250 milyar dolarlık Çin ürünlerine ilişkin ek gümrük vergilerine ile ilgili ilişkin soruşturmasının hükmü, ek gümrük vergilerinin anlamsız olduğu yönünde.

Bloomberg'in haberine göre, WTO'nun ayrıca, ABD'nin ek gümrük vergilerinin, Örgüt'ün tüm üyelerinin birbirine aynı vergileri uygulaması gerektiği maddesine uygun olup olmadığını araştırmak için Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergileri hakkında soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:09 Kaynak: DHA

Twitter, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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