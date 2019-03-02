Son Dakika Haberleri: Trump gümrük vergisi artışını öteledi

Trump gümrük vergisi artışını öteledi

28 dakika önce

Trump, Çin'e ek gümrük vergilerinde 1 Mart son tarihini erteledi.

Trump gümrük vergisi artışını öteledi, System.String[]
Trump, Çin'e ek gümrük vergilerinde 1 Mart son tarihini erteledi. Görüşmelerin "güzelce sürdüğünü" söyleyen Trump, Çin'den ABD menşeli tarım ürünlerine uygulanan vergileri kaldırmasını istediğini anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:50 

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi
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