Trump gümrük vergisi artışını öteledi
28 dakika önce
Trump, Çin'e ek gümrük vergilerinde 1 Mart son tarihini erteledi.
Trump
, Çin
'e ek gümrük vergilerinde 1 Mart son tarihini erteledi. Görüşmelerin "güzelce sürdüğünü" söyleyen Trump, Çin'den ABD
menşeli tarım ürünlerine uygulanan vergileri kaldırmasını istediğini anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:50
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