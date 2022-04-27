Trump, günlük 10 bin dolarlık "mahkemeye itaatsizlik" cezası için temyize başvurdu - Son Dakika
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Trump, günlük 10 bin dolarlık "mahkemeye itaatsizlik" cezası için temyize başvurdu

27.04.2022 21:41
Trump, günlük 10 bin dolarlık "mahkemeye itaatsizlik" cezası için temyize başvurdu

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York yargıcının mahkeme celbini cevapsız bırakmaktan dolayı hakkında verdiği günlük 10 bin dolar "sivil itaatsizlik" cezası kararı için temyize başvurdu.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York yargıcının mahkeme celbini cevapsız bırakmaktan dolayı hakkında verdiği günlük 10 bin dolar "sivil itaatsizlik" cezası kararı için temyize başvurdu.

Temyiz başvurusunun Trump'ın avukatı Alina Habba tarafından mahkemeye telgrafla gönderildiği belirtildi.

Trump'ın, söz konusu başvuru sonuçlanana kadar, dün başlayan günlük 10 bin dolar "sivil itaatsizlik" cezasını ödemek zorunda kalmayacağı kaydedildi.

New York Başsavcısı Letitia James ise yazılı açıklamasında temyiz başvurusunu eleştirerek, "Yargıcın kararı ortada. Ancak daha önce de gördüğümüz bu oyunlar Trump ve organizasyonu hakkındaki soruşturmamızı durdurmayacak." ifadesini kullandı.

Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, 25 Nisan'da, Başsavcı Letitia James'in talep ettiği belgeleri vermemek için "ayak sürüyen" Trump'ın hareketini "itaatsizlik" sayarak mahkemeye cevap vermediği her gün için 10 bin dolar ceza ödemesine karar vermişti.

James 7 Nisan'da, aile şirketi hakkındaki davayla ilgili mahkemenin istediği belgeleri teslim etmeyen Trump'ın sivil itaatsizlik ve mahkeme emrine uymadığı iddiasıyla yargılanıp para cezasına çarptırılmasını istemişti.

Geçen hafta Trump'ın avukatı Alina Habba mahkemeye sunduğu dosyada, "Mahkeme celbine uygun herhangi bir belgenin bulunmadığını" ifade etmişti.

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Donald Trump, New York, Mahkeme, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, günlük 10 bin dolarlık 'mahkemeye itaatsizlik' cezası için temyize başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump, günlük 10 bin dolarlık "mahkemeye itaatsizlik" cezası için temyize başvurdu - Son Dakika
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