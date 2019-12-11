Trump hakkında açılan davanın düşmesi için vakıflara 2 milyon dolar uzlaşma parası ödedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump hakkında açılan davanın düşmesi için vakıflara 2 milyon dolar uzlaşma parası ödedi - Son Dakika Dünya

Trump hakkında açılan davanın düşmesi için vakıflara 2 milyon dolar uzlaşma parası ödedi

6 saat önce

Donald Trump yardım vakıflarını siyasi ve ticari amaçlar için kullanmak suçlamasıyla hakkında açılan davanın düşmesi için zarar gören taraflarla uzlaştığı 2 milyon doları ödedi. Trump'ın bu parayı Salı günü ödediği açıklandı.

Trump hakkında açılan davanın düşmesi için vakıflara 2 milyon dolar uzlaşma parası ödedi, System.String[]

Donald Trump yardım vakıflarını siyasi ve ticari amaçlar için kullanmak suçlamasıyla hakkında açılan davanın düşmesi için zarar gören taraflarla uzlaştığı 2 milyon doları ödedi.


Trump daha önce kendisi hakkında açılan davaları kapatmak, otellerinin reklamını yapmak ve kişisel harcamalarda bulunmak için vakfının gelirlerini kullanmakla suçlanmıştı. 2 milyon doların 8 farklı vakfa eşit şekilde pay edilerek ödendiği belirtilirken bunların içinde 'Çocuklara Yardım Vakfı', Birleşik Siyahi Kolej Vakfı ve ABD Holokost Müzesi gibi vakıflar bulunuyor.

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Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:31 
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