Trump, hakkında devam eden azil sürecini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Trump, hakkında devam eden azil sürecini değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında devam eden azil sürecine ilişkin, "Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor" dedi.

Trump, hakkında devam eden azil sürecini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında devam eden azil sürecine ilişkin, "Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor" dedi.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile Oval Ofis'te bir araya gelen Trump, ikili görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde kendisine yönelik iki azil maddesinin onaylanmasına ilişkin Trump, "Bu süreç, bir sahtekarlık, bir kandırmaca, bir cadı avı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor. Günün birinde ülkenin başına Demokrat bir başkan gelecek ve Temsilciler Meclisinin çoğunluğu da Cumhuriyetçilere geçecek. İşte o zaman Demokratlar'ın bugünleri hatırlayacağından şüpheliyim." ifadelerini kullandı.

Dün, Adalet Komitesindeki yapılan azil oturumunu izlediğini anımsatan Trump, "Daha önce böyle bir şey görülmedi. İnsanlar artık bıktı." dedi.

Trump, Demokratlar'ın kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini azil için kullandığını vurgulayarak, "Dün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bir röportajında beni 2,5 yıldır azletmeye çalıştıklarını söyledi. 2,5 yıl önce ortada bir telefon görüşmesi bile yoktu." diye konuştu.

"Ukrayna için Obama'dan daha çok şey yaptım"

Ukrayna ile ikili ilişkilerin gayet iyi olduğunu vurgulayan Trump, "Ukrayna için Barack Obama'nın yaptığından daha çok şey yaptım." dedi.

Trump, Senatoda kurulacak azil mahkemesinin ne kadar süreceğinin kendisi için önemli olmadığının da altını çizdi.

Kendisi hakkındaki haberler nedeniyle Amerikan basınına da yüklenen Trump, "Belki hepsi değil ama basının çoğunluğu yolsuz ve kötü insanlar. Onlar hasta insanlar. Biz, bir yandan Demokratlar ile diğer yandan da basınla mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, bugün "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsiciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato'ya gidecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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