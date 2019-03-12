Trump Hakkında Soruşturma Açılması Ülkeyi Böler"
1 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iki partinin zorlayıcı mantıklı bir sebep olmadan Başkan Trump hakkında görevden almak için soruşturması açmasının ülkeyi böleceğini belirtti.
ABD
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
, iki partinin zorlayıcı mantıklı bir sebep olmadan Başkan Trump
hakkında görevden almak için soruşturması açmasının ülkeyi böleceğini belirtti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, The Washington Post
'a verdiği bir mülakatta, ülke için bölücü bir olacağı sebebiyle, iki partiyi de harekete geçirmeye zorlayacak mantıklı bir sebep olmadan ABD Başkan Trump hakkında görevden uzaklaştırmak için bir soruşturma başlatmaya değmeyeceğini söyledi. Trump'a karşı soruşturma açılması konusunda Demokratlar'dan baskı geliyor. Milyarder Tom Steyer, Trump'a karşı harekete geçilmesi için milyonlarca dolarlık bir kampanya başlatmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
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