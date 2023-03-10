Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2016 Başkanlık seçimi kampanyası sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı ödediği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında New York savcılığına ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

Trump'ın avukatı Joseph Tacopina, AP'ye yaptığı açıklamada, Manhattan bölge savcılığının, müvekkilini, söz konusu soruşturma için büyük jüri önünde gelecek hafta ifade vermeye çağırdığını doğruladı.

Tacopina, bunun emsali olmayan saçma bir soruşturma olduğunu savunarak, "Bu, adalet sistemini ona karşı silah haline getirmelerinin başka bir örneği ve bu hiç de adil değil." ifadesini paylaştı.

Savcıların soruşturmasını "olmayan bir şey hakkında gürültü çıkarmak" şeklinde değerlendiren Tacopina, davanın herhangi bir hukuki temeli ve dayanağı bulunmadığını öne sürdü.

Trump da söz konusu soruşturma hakkında sosyal medya hesabından "yozlaşmış, ahlaksız ve silah haline getirilmiş adalet sistemi" şeklinde nitelemeler kullanarak, "Kesinlikle hiçbir yanlış yapmadım." ifadesini paylaşmıştı.

2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Trump, soruşturmayı, " Cumhuriyetçi Parti'de açık ara önde gelen adayı devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı" şeklinde eleştirmişti.

Sus payı ödemesi olayı

Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishanesine gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "susma payı ödemesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını başlatmıştı.