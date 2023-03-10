Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı

10.03.2023 19:42
Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2016 Başkanlık seçimi kampanyası sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı ödediği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında New York savcılığına ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2016 Başkanlık seçimi kampanyası sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı ödediği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında New York savcılığına ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

Trump'ın avukatı Joseph Tacopina, AP'ye yaptığı açıklamada, Manhattan bölge savcılığının, müvekkilini, söz konusu soruşturma için büyük jüri önünde gelecek hafta ifade vermeye çağırdığını doğruladı.

Tacopina, bunun emsali olmayan saçma bir soruşturma olduğunu savunarak, "Bu, adalet sistemini ona karşı silah haline getirmelerinin başka bir örneği ve bu hiç de adil değil." ifadesini paylaştı.

Savcıların soruşturmasını "olmayan bir şey hakkında gürültü çıkarmak" şeklinde değerlendiren Tacopina, davanın herhangi bir hukuki temeli ve dayanağı bulunmadığını öne sürdü.

Trump da söz konusu soruşturma hakkında sosyal medya hesabından "yozlaşmış, ahlaksız ve silah haline getirilmiş adalet sistemi" şeklinde nitelemeler kullanarak, "Kesinlikle hiçbir yanlış yapmadım." ifadesini paylaşmıştı.

2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Trump, soruşturmayı, " Cumhuriyetçi Parti'de açık ara önde gelen adayı devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı" şeklinde eleştirmişti.

Sus payı ödemesi olayı

Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishanesine gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "susma payı ödemesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını başlatmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Erotik film yıldızına sus payı mı ödedi? Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle ifadeye çağırıldı Erotik film yıldızına sus payı mı ödedi? Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle ifadeye çağırıldı New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:33 Erotik film yıldızına sus payı mı ödedi? Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle ifadeye çağırıldı
19:10 Batman'da okul bahçesine giren sokak köpeği, öğretmen ve öğrencisini ısırdı
19:33 Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti
19:23 Geri dönüşü olmayan açıklama! Jorge Jesus'un F.Bahçe'den ayrılması neredeyse kesinleşti
19:17 Kayserispor'dan zehir zemberek yanıt: Seviyesiz sözler Çebi'ye yakışsa da Beşiktaş'a yakışmıyor
18:51 Bu sözler çok su kaldırır! Çebi'nin canlı yayında kullandığı ifadeler yenilir yutulur gibi değil
18:31 Rusya'da siber terör! TV ve radyo yayınları hacklenerek sahte 'nükleer saldırı' uyarısı yapıldı
18:15 Kur'an kursunda kan donduran görüntüler! Küçücük çocukları tekme tokat dövdü
17:32 Manisa'da damat dehşeti! Kayınvalidesini öldürdü, kayınbabasını ağır yaraladı
17:35 Ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak isteyen oyuncu Sakine Haksever'e 5 yıla kadar hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2023 20:14:56. #1.12#
SON DAKİKA: Trump, hakkındaki soruşturma nedeniyle jüri önünde ifade vermeye çağırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement