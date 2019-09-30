Son Dakika Haberleri: Trump: "Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum"
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Trump: "Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum"

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum" dedi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum" dedi.


Görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya olan ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl yapılacak seçimlerde rakibi olması beklenen Demokrat Joe Biden'ı zor durumda bırakmak için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymir Zelensky'ye baskı yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi ile ilgili bilgilere ulaşan ihbarcının niteliğini ve kaynağını sorgulayan bir dizi tweet attı. "Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum" diyen Trump, özellikle de 'ihbarcı' olarak kamuoyunda adlandırılan bu kişinin yabancı bir liderle konuşması hakkında tamamen yanlış ve sahte bilgiler veriyorsa buna daha fazla hakkı olduğunu kaydetti.


ABD Başkanı Trump, İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'e karşı suçlamalarını da yineledi. Schiff'in yalan söylediğini ifade eden Trump, "Korkunç şeyler yazdı ve bunları ABD Başkanı'nın ağzından düşer gibi söyledi. Schiff'in sorgulanmasını istiyorum, hem de dolandırıcılık ve vatana ihanet için en üst düzeyde" ifadelerini kullandı.


Trump, sadece kendisini suçlayan kişi ile görüşmek istemediğini, ayrıca ikinci, hatta üçüncü el bilgileri veren, aynı zamanda yasa dışı yoldan bu bilgiyi sağlayan kişileri de tanımak istediğini söyledi. ABD Başkanı, ayrıca bilgi sağlayan üçüncü tarafa yanlış bilgiler ışığında ABD Başkanı'na karşı casusluk yapmanın büyük sonuçları olacağını dile getirdi.


New York Times, Trump'ın Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili şikayette bulunan ihbarcının CIA ajanı olduğunu iddia etmişti. Demokratlar Trump'ın görevden alınması için harekete geçerken, Trump hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.


İhbarcı henüz koruma altına alınmadı


ABD basınında ihbarcının federal koruma altına alınmak için bir anlaşma yaptığı ileri sürüldü. Ancak adı açıklanmayan ihbarcıyı temsil eden Compass Rose Legal Group avukatlık bürosu, müzakerelerin halen devam ettiğini bildirdi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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