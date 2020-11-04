Trump: Her yerde Biden oyları buluyorlar, ülkemiz için çok kötü

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Pensilvanya, Wisconsin ve Michigan, her yerde Biden oyları buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü. Pensilvanya'daki 500 bin oy avantajını ortadan kaldırmak için çok çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde de!" ifadelerini kullandı.