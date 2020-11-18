Trump hile yapılmadığını söyleyen seçim güvenliği yetkilisini görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığına yönelik iddialarına hiçbir kanıt olmadığı gerekçesiyle karşı çıktığı belirtilen Chris Krebs, görevden alındı.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (Cisa) başkanı Krebs'i "seçim güvenliği konusunda son derece asılsız şeyler söylediği için" kovduğunu duyurdu:

"Chris Krebs'in 2020 seçimleriyle ilgili yaptığı açıklama son derece asılsızdı, seçimlerde çok büyük usulsüzlükler ve hile var; ölülerin oy kullanması, sandık gözetmenlerinin seçim merkezlerine alınmaması, oy kullanma makinelerinde Trump'ın oylarını Biden'a aktaran arızalar, geç oy kullanımı ve daha birçok şey dahil... Bu sebeple şu andan itibaren geçerli olmak üzere Chris Krebs'in Cisa'daki görevine son verildi."

Trump'ın bu paylaşımına Twitter tarafından "seçim güvenliğiyle ilgili bu bilgiler yanıltıcı olabilir" ifadesi eklendi.

Trump, 3 Kasım'da yapılan ve kaybettiği seçimlerin sonucunu kabul etmiyor. Oy farkının yakın olduğu çeşitli eyaletlerde yeniden sayım için mahkemeye başvuruyor. Ancak hile yapıldığına yönelik iddialarıyla ilgili henüz bir kanıt sunmadı.

Seçim yetkilileri de ABD tarihinin en güvenilir seçimlerinden birinin yapıldığını söylüyor.

Trump, geçen hafta da bir süredir bazı fikir ayrılıkları yaşadığı belirtilen Savunma Bakanı Mike Esper'i görevden almıştı.

Washington DC'de Trump'ın 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretmeden önce CIA Direktörü Gina Haspel ve FBI Direktörü Christopher Wray'in de görevden alınabileceği spekülasyonları yapılıyor.

Krebs'e yakın bir ismin Reuters haber ajansına söylediğine göre Krebs, görevden alındığını Trump'ın tweet'iyle öğrendi.

Görevden alındıktan sonra Krebs, "Hizmet etmekten gurur duydum. İşimizi doğru şekilde yaptık. Bugün savunma, yarın güvenlik" açıklaması yaptı.

Başkan Trump, iki sene önce Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiaları üzerine Cisa'yı kurarak başına Krebs'i getirmişti.

Olası siber tehditlere karşı devletle ve yerel seçim yetkilileriyle çalışan Cisa, oylama sistemlerini sağlayan özel şirketlerle birlikte oy çizelgelerinin oluşturulmasını takip ediyor.

Krebs neden kovuldu?

Cisa 3 Kasım seçimlerinden sonra "Dedikodu Kontrolü" isimli bir internet sitesi açtı. Bu sitede seçimlerle ilgili yayılan dezenformasyon ve yanlış bilgilere kanıtlarla karşı çıktıkları yazılar yayımlandı. Yayılan yanlış bilgilerin çoğunun kaynağı da Başkan Trump'tı.

Beyaz Saray'ın bu internet sitesi sebebiyle Krebs'e kızgın olduğu belirtiliyor.

Krebs, İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle birlikte geçen hafta 3 Kasım seçimlerinin "ABD tarihinin en güvenilir seçimlerinden biri" olduğu açıklamasına katılmış, aksine yapılan iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

Bu açıklamada Trump'ın adı geçmiyordu ancak Krebs aynı gün bir seçim kanunu uzmanının paylaştığı "Lütfen oy makineleriyle ilgili çılgın ve asılsız iddiaları, başkan tarafından yapılmış olsa bile retweet etmeyin" Tweet'ini paylaşmıştı.

Krebs'in görevden alınması ne tepki aldı?

Çoğunluğu Demokratlardan oluşan Temsilciler Meclisi'nin İç Güvenlik Komitesi, Krebs'in görevden alınmasını eleştiren bir açıklama yaptı.

"Başkan Trump'ın açıklaması Amerika'yı daha az güvenli hale getiriyor ve Rusya, Çin ve İran'dan gelecek olası siber savaşlara karşı ülkeyi korumaya yardımcı olmuyor.

"Aslolan şu ki seçim gününden bu yana Başkan Trump dezenformasyon kampanyası yürüterek seçim sonuçlarını gayrimeşru hale getirmeye çalışıyor. Bu durum gelecekteki seçimlerde kamu güvenini de zedeleyebilir."