Trump, hindi affı töreninde Şükran Günü hindilerini affetti - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump 30 yıldır yapılan Şükran Günü geleneğini bu yıl da sürdürerek Beyaz Saray'daki 'hindi affı' töreninde Şükran Günü hindiler Corn ve Cob'ı resmi olarak affetti. Törende Trump'ın yanında yer alan hindi ise Corn oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaklaşık 30 yıldır yapılan Şükran Günü hindisinin kesilmeyip ABD Başkanı tarafından 'affedilmesi' töreninde Corn ve Cob adlı hindileri resmi olarak affetti. Törende, Başkan Trump'ın yanında yer alan hindi Corn oldu. Trump, törende "Corn (Mısır), bu vesileyle size tam bir af diliyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak hindileri affetti.

TRUMP, ŞÜKRAN GÜNÜ HİNDİLERİ CORN VE COB'U TANITTI

Beyaz Saray'da bulunan Gül Bahçesi'nde düzenlenen geleneksel 'hindi affı' töreninde konuşan Başkan Donald Trump, tüm ailesi adına ABD'lilere sağlıklı ve çok mutlu bir Şükran Günü diledi. Başkan Trump, "Bugün, size bu yılın şanslı hindisi Mısır'ı (Corn) takdim etmekten onur duyuyorum ve de ona ihtiyacımız olması durumunda Koçan (Cob). Corn and Cob" ifadeleriyle 30 hindilik resmi başkanlık hindi sürüsü arasından seçilen ve Ulusal Hindi Federasyonu Başkanı Ron Kardel tarafından büyütülen Şükran Günü hindileri Corn ve Cob'u tanıttı.

IOWA EYALET ÜNİVERSİTESİ'NDE VETERİNER HEKİMLERİN GÖZETİMİNDE KALACAKLAR

Hindilerin törenden sonra Iowa Eyalet Üniversitesi'nde veteriner hekimlerin gözetiminde kalacağını ifade eden Trump "Oraya yerleştirildiklerinde tüm yaştan insanlar onları ziyaret edebilecek ve kümes hayvanları bilimi, veterinerlik tıbbı ve asil Amerikan çiftçilik geleneği hakkında bilgi edinebilecekler. Çiftçilerimizi seviyoruz" şeklinde konuştu.

"PANDEMİYİ YAKINDA SONA ERDİRECEK AŞI VE TEDAVİLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Trump konuşmasına şu şekilde devam etti. "İlk günlerinden beri ABD her zaman azim ve zafer, kararlılık ve güç, sadakat ve inanç hikayesi olmuştur. Bu hafta, çok alışılmadık ama birçok yönden iyi bir zamanda aşılar artık birbiri ardına çıkarken, katlandığımız ve dayanabildiğimiz şey. İnanılmaz bir şey oldu. Bu gezegenin gördüğü en büyük tıbbi başarılardan biri.

Her ABD'li, bize verdiği inanılmaz hediyeler için Tanrı'ya Şükran Günü'nde birlik olabilir. Bu Şükran Günü'nde Çin virüsüne (koronavirüs) karşı savaşı veren doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve bilim adamlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve pandemiyi yakında sona erdirecek aşı ve tedaviler için teşekkür ediyoruz. Onların geleceklerini bilmek çok müthiş bir duygu ve muhtemelen önümüzdeki hafta ya da ondan sonra gelecekler."