Trump: Hisselerde Rekor Düşüş Büyük Bir Satın Alma Fırsatı
2 saat önce
– ABD hisse senedi piyasalarındaki büyük düşüş üzerine Başkan Donald Trump, "Rekor seviyelere düşen bu rakamların harika bir satın alma fırsatı olduğunu düşünüyorum" dedi.
– ABD
hisse senedi piyasalarındaki büyük düşüş üzerine Başkan Donald Trump
, "Rekor seviyelere düşen bu rakamların harika bir satın alma fırsatı olduğunu düşünüyorum" dedi.
ABD Başkanı Trump, hisse senedi piyasalarındaki keskin düşüşten ABD Merkez Bankası'nı (Fed
) sorumlu tuttu ve "Faiz oranlarını çok hızlı arttırıyorlar çünkü ekonominin iyi durumda olduğunu düşünüyorlar; ama, durumun öyle olmadığını çok yakında anlayacaklar" dedi.
Trump bunun yanında hisse senetlerinin yeniden yükseleceğini belirtti ve "Şirketlerimize güveniyorum, dünyanın en büyük şirketleri bizde ve durumları gayet iyi. Bence görülen düşüş hisse senedi satın almak için büyük bir fırsat" diye ekledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:05 Kaynak: DHA
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