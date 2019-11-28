Son Dakika Haberleri: Trump Hong Kong tasarısını onayladı
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Trump Hong Kong tasarısını onayladı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Trump Hong Kong tasarısını onayladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklama ile Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Açıklamada Trump, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek, uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen tasarı, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekil ve Senatörlerden büyük destek almıştı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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