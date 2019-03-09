Son Dakika Haberleri: Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti

Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti

17 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, 23 kişinin hayatını kaybettiği hortum felaketinin yaşandığı Alabama eyaletini ziyaret etti.

Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, 23 kişinin hayatını kaybettiği hortum felaketinin yaşandığı Alabama eyaletini ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletine giderek incelemelerde bulundu. Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti.

Afet bölgesinde önce helikopterle havadan incelemede bulunan Trump, ardından Lee bölgesini gezerek kasırgadan zarar gören vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlarla kucaklaşarak zarar görenlerin dertlerini dinleyen Trump, devlet olarak yaraların sarılması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini kısa sürede evsiz kalan vatandaşlara federal yardımda bulunulacağını söyledi. - ALABAMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:19 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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