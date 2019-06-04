Son Dakika Haberleri: Trump: Huawei'de anlaşmaya varacağız
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Trump: Huawei'de anlaşmaya varacağız

57 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin telekom firması Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılıp kullanılmamasına ilişkin tartışmalarda "kesinlikle anlaşmaya varacaklarını" belirterek, bir istihbarat paylaşımı kısıtlamasının olmayacağını söyledi.

Trump: Huawei'de anlaşmaya varacağız, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Çin telekom firması Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılıp kullanılmamasına ilişkin tartışmalarda "kesinlikle anlaşmaya varacaklarını" belirterek, bir istihbarat paylaşımı kısıtlamasının olmayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:28 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Huawei, Donald Trump, Ekonomi
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