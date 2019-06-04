Trump: Huawei'de anlaşmaya varacağız
57 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Çin telekom firması Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılıp kullanılmamasına ilişkin tartışmalarda "kesinlikle anlaşmaya varacaklarını" belirterek, bir istihbarat paylaşımı kısıtlamasının olmayacağını söyledi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:28
Başkanı Donald Trump
, Çin
telekom firması Huawei
ürünlerinin İngiltere
'nin 5G ağında kullanılıp kullanılmamasına ilişkin tartışmalarda "kesinlikle anlaşmaya varacaklarını" belirterek, bir istihbarat paylaşımı kısıtlamasının olmayacağını söyledi.
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