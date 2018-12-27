Son Dakika Haberleri: Trump, Huawei ve ZTE'yi yasaklamaya hazırlanıyor

Trump, Huawei ve ZTE'yi yasaklamaya hazırlanıyor

1 saat önce

Telekom şirketlerinin 5G teknolojisi için ekipman üreticileriyle görüştüğü bir ortamda Trump, ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE ürünlerini kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Trump, Huawei ve ZTE'yi yasaklamaya hazırlanıyor, System.String[]
Telekom şirketlerinin 5G teknolojisi için ekipman üreticileriyle görüştüğü bir ortamda Trump, ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE ürünlerini kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:19 

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Donald Trump, Ekonomi
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