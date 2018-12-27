Trump, Huawei ve ZTE'yi yasaklamaya hazırlanıyor
1 saat önce
Telekom şirketlerinin 5G teknolojisi için ekipman üreticileriyle görüştüğü bir ortamda Trump, ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE ürünlerini kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.
Telekom şirketlerinin 5G teknolojisi için ekipman üreticileriyle görüştüğü bir ortamda Trump
, ABD
'li şirketlerin Çinli Huawei
ve ZTE ürünlerini kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:19
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