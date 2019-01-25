Trump: Hükümetin açılması için uzlaşma sağlandı
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:33
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