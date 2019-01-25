Son Dakika Haberleri: Trump: Hükümetin açılması için uzlaşma sağlandı

Trump: Hükümetin açılması için uzlaşma sağlandı

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.

Trump: Hükümetin açılması için uzlaşma sağlandı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:33 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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