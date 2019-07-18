Son Dakika Haberleri: Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait drone düşürdük
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Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait drone düşürdük

45 dakika önce

Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait drone düşürdükABD (DHA) - ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.

Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait drone düşürdük
ABD (DHA) - ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda bulunan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğine karşı tehdit unsuru taşıyan İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Drone'nun 900 metreye kadar yaklaştığını, ikaz edildiğini ancak ikazların dikkate alınmadığını, dronu'nun gemi ve personelin güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürüldüğünü söyledi.
Trump, diğer ülkelere de gemilerini bu bölgede dikkatle korumaları ve kendileri ile ortak çalışmaları noktasında çağrıda bulundu.
Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait drone düşürdük
Donald Trump, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:42 Kaynak: DHA
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