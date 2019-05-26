Son Dakika Haberleri: Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası

Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası

4 saat önce

ABD'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç, Başkan Trump'ı eleştirdiği gerekçesiyle 6 ay görevden uzaklaştırıldı. Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın, otoritesini kötüye kullandığına ve uygunsuz siyasi yorum yaptığına hükmetti.

Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için 6 ay görevden uzaklaştırıldı.

Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın otoritesini kötüye kullandığına ve siyasi yorum yaptığına hükmetti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuatavni Duruşmaya Gelmezse Mal Varlığına El Konulacak Fenerbahçe'den KAP'a UEFA Açıklaması Almanya'da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı Theresa May'in Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti'nin Olası Yeni Lider Adayları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:24:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]