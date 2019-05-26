Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası
4 saat önce
ABD'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç, Başkan Trump'ı eleştirdiği gerekçesiyle 6 ay görevden uzaklaştırıldı. Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın, otoritesini kötüye kullandığına ve uygunsuz siyasi yorum yaptığına hükmetti.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:53
'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD
Başkanı Donald Trump
'ı eleştirdiği için 6 ay görevden uzaklaştırıldı.
Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın otoritesini kötüye kullandığına ve siyasi yorum yaptığına hükmetti.
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