Kanlı Kongre baskınının ardından Trump'a anket şoku: Devir teslim töreni öncesinde görevden alınsın

ABC News televizyonu ile Ipsos şirketi tarafından gerçekleştirilen son araştırmaya katılanların yüzde 56'sı, Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı olarak görevi devralacağı 20 Ocak öncesinde Başkan Donald Trump'ın görevden alınması gerektiği düşünüyor. Katılımcıların yüzde 67'si ise beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını eylemlerinden Trump'ın sorumlu olduğunu ifade etti.

ABC-Ipsos araştırmasında, Demokrat olduğunu beyan edenlerin yüzde 94'ü, Cumhuriyetçi olduklarını söyleyenlerin ise sadece yüzde 13'ü Trump'ın görevden alınmasına destek verdi. Siyaseten bağımsızların yüzde 58'i de Trump'ın gitmesi gerektiği kanısında.

Araştırmada Joe Biden'ın Amerikan demokrasisini koruyacağına yönelik güven de sorgulandı. Demokratların yüzde 94'ü Biden'a inanırken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 14'ü Biden'ın Amerikan demokrasisine sahip çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

FEDERAL SORUŞTURMA AÇILABİLİR

ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapan Demokratlar, pazartesi günü "ABD'nin güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle Trump hakkında azil tasarıları vermeye hazırlanıyor.

Trump'ın azledilmesi için Senato'nun üçte iki çoğunluğunun desteği gerekiyor. Trump başkanlık yetkisini kullanarak kendini affetmezse, ki bu bir suç iması taşıyacaktır ve işe yaramayabilir, ya da halefi tarafından affedilmezse, görevden ayrıldıktan sonra federal bir soruşturmanın muhatabı olabilir.