Trump'ı Senato'da savunacak avukatlar: Azil maddeleri Anayasayı tahkir

ABD Başkanı Donald Trump'ı Senatoda savunacak olan avukatları, Trump'ın, azlini gerektirecek hiçbir suç işlemediğini ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen azil maddelerinin "Anayasayı tahkir" olduğunu ileri sürdü.



Senatoda yarın başlayacak ilk duruşma öncesinde Trump'ın avukatları, hazırladıkları 110 sayfalık savunma özetini kamuoyuna açıkladı.