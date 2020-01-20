Trump'ı Senato'da savunacak avukatlar: Azil maddeleri Anayasayı tahkir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'ı Senato'da savunacak avukatlar: Azil maddeleri Anayasayı tahkir - Son Dakika Dünya

Trump'ı Senato'da savunacak avukatlar: Azil maddeleri Anayasayı tahkir

20 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ı Senatoda savunacak olan avukatları, Trump'ın, azlini gerektirecek hiçbir suç işlemediğini ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen azil maddelerinin "Anayasayı tahkir" olduğunu ileri sürdü.

Trump'ı Senato'da savunacak avukatlar: Azil maddeleri Anayasayı tahkir, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ı Senatoda savunacak olan avukatları, Trump'ın, azlini gerektirecek hiçbir suç işlemediğini ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen azil maddelerinin "Anayasayı tahkir" olduğunu ileri sürdü.


Senatoda yarın başlayacak ilk duruşma öncesinde Trump'ın avukatları, hazırladıkları 110 sayfalık savunma özetini kamuoyuna açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:32 
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