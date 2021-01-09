Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi? - Son Dakika
BBC

Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi?

09.01.2021 19:32
Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi?, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Ocak günü Twitter'da 'kalıcı olarak' askıya alınması, 'platformsuzlaştırma' (de-platforming) tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Ocak günü Twitter'da 'kalıcı olarak' askıya alınması, 'platformsuzlaştırma' (de-platforming) tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

Platformsuzlaştırma, kutuplaştırıcı, hedef gösteren, ve nefret söylemi kullanan kişi, grup veya kurumlara fiziksel veya sanal alanları kapatmayı ve sınırlandırmayı ifade eden bir kavram. Bu kavram, ABD ve Avrupa'da giderek artan kutuplaşmanın bir sonucu olarak ayrıştırıcı dil kullanan kanaat önderlerinin görüş belirtecekleri 'platformların' sınırlanmasını öngörüyor.

Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasından sonra, hesabını iki haftadır kilitli tutan Facebook da bu engellemeyi bir iki hafta daha uzatacağını duruydu. Bu iki endüstri devini takiben Twitch, Shopify, Paypal gibi dijital platformlar da hem Trump'ın, hem de onun destekçilerine ait çok sayıda hesabı askıya aldı.

İşe yarar mı?

Peki Trump ve destekçilerini en popüler sosyal medya platformlarından engellemek ve onları 'platformsuzlaştırmak' işe yarar mı?

Platformsuzlaştırmanın işe yarayıp yaramadığı son beş yıldır dijital demokrasi ve İnternet-temelli radikalleşme alanlarında çalışılan, uzunca bir süre IŞİD ve benzeri örgütler, sonra da Batı ülkelerinde aşırı sağcı şiddet yanlısı gruplar üzerinde gözlemlenen bir soru.





Facebook, Twitter ve Youtube başta olmak üzere sosyal medya platformları uzun bir süredir içerik kaldırma, hesap dondurma/silme ve geçici olarak hesap askıya alma gibi stratejiler üzerinde çalışmış, bunların neticesinde ortaya net olmayan bir sonuç çıkmıştır.

Bu süreçlerin belki de en uzun soluklusu, IŞİD'in propaganda ve militan devşirme aktivitelerine dönük yoğun hesap ve içerik kaldırma politikası oldu.

2016-19 arasında hem ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ve Ordu Siber Komutanlığı, hem de Avrupa Polis Teşkilatı Europol, IŞİD'in sosyal medya hesaplarına dönük topyekun bir dijital savaş yürüttü. Bu savaşın sonunda her ne kadar IŞİD'in en büyük sosyal medya platformları olan Facebook ve Twitter'daki ağı çökertilmiş olsa da, sadece birkaç ay sonra örgütün Youtube ve Facebook'ta farklı hesaplarla tekrar ağ oluşturduğu, Twitch, TikTok ve Telegram gibi alternatif iletişim araçlarına yöneldiği gözlemlendi.





Benzer şekilde Amerikan aşırı sağ gruplar uzun bir süredir büyük sosyal medya platformları tarafından yoğun markaj altındaydı; bu markajın neticesinde Parler, MeWe, Rumble ve DLive gibi yeni platformlar kurup kendi platformlarında yeni ağlar oluşturdukları ortaya çıktı. Hatta son ABD seçimlerinde Biden'ın kazanmasıyla birlikte Parler, Trump destekçilerinin yeni iletişim kanalı olarak Apple AppStore'da bir haftada 4.5 milyon yeni kullanıcıyla birinci sıraya yerleşti. Rumble ve MeWe gibi benzer platformlar da tek bir haftada birer milyon kullanıcıyla en hızlı büyüyen platformlar oldu.

Geniş uygulama yelpazesi

6 Ocak günü Amerikan Kongre Binasını basan kitlenin de Twitter ve Facebook'tan ziyade bu yeni platformlar üzerinde organize olduğu, ve Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreni öncesinde benzer kalkışmaları bu mecralarda planlandığının altını çizmek gerekiyor. Bu sebeple Apple, Parler adlı uygulamayı Kongre baskını sonrasında AppStore'dan çekti. Ancak Trump destekçilerinin kullanabileceği geniş bir uygulama yelpazesi hala bulunuyor.





Platformsuzlaştırma stratejisinin başarısı hala en olumlu tabirle 'belirsiz'.

Geçtiğimiz yıllarda 'platformsuzlaştırılan' örgüt, kişi ve kurumların kısa vadede sorun yaşadıklarını, ancak kolaylıkla farklı platformlara geçerek stratejilerini buralarda sürdürdüklerini gördük. Her ne kadar platformsuzlaştırma bu grupların daha geniş kitlelere erişimini engellese de bu stratejinin örgütsel faaliyet ve davranış açısından neyi değiştirdiği hala bir soru işareti.

Trump ve destekçilerini en popüler sosyal medya platformlarından uzaklaştırmak kısa vadede tansiyonun düşmesine katkıda bulunabilir.

İstenen sonucu vermiyor

Ancak Twitter yöneticilerinin 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada platformdan uzaklaştırılan aşırı sağcı hesapların başka sosyal medya platformlarına geçerek daha geniş bir kalkışma planladıkları uyarısı önemli. Üzerinde yıllarca uğraşılması ve büyük kaynaklar ayırılmasına rağmen, hem ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Ordu Siber Komutanlık ve Avrupa Polis Teşkilatı'nın IŞİD ve benzeri örgütlerin dijital ağlarını çökertme stratejilerinde sorun yaşamaya devam etmeleri, platformsuzlaştırma stratejisinin - en azından mevcut haliyle - istenen sonucu vermediğini gösteriyor.

Her ne kadar platformsuzlaştırma stratejisi aşırıcı söylem ve grupları kamusal tartışmalardan kısa süreliğine uzak tutsa da, bu söylem ve gruplar hala ana akım siyaseti etkileyecek faaliyetleri sürdürmeye devam etmekte ve engellenseler dahi şekil değiştirerek başka mecralar yoluyla varlıklarını sürdürmektedirler.

Bu tip hesaplar ve tartışmaları gerçek anlamda ortadan kaldırmak için işler bir çözüm arayışı hala devam ediyor.

Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi?
Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi?
Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi?
Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi?

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu WhatsApp uygulama mağazalarında kan kaybediyor Vicdansızlar! Yaşlı kadına işkence edip bileziklerini gasp ettiler Hem suçlu hem güçlü! Maske takmayan genç, kendisini uyaran polise saldırdı Bakan Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözler: Terör örgütlerinin soytarısıdır The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar
Hoffenheim'ı 4-0 yenen Schalke, ligde 1 yıl sonra galip geldi Hoffenheim'ı 4-0 yenen Schalke, ligde 1 yıl sonra galip geldi         
19:29
Son Dakika: Diyarbakır Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 yaralı var Son Dakika: Diyarbakır Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 yaralı var         
18:39
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı         
18:08
Yıldız futbolcu bir kez daha sahne aldı! Galatasaray, Türk Telekom'da farka koşuyor Yıldız futbolcu bir kez daha sahne aldı! Galatasaray, Türk Telekom'da farka koşuyor         
17:47
Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı         
17:36
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 19:46:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ı sosyal medyadan atmak aşırılıkçı söylemleri engeller mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei