Trump için dev suçlama! Tweetleri yüzünden hapse girebilir - Son Dakika
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Trump için dev suçlama! Tweetleri yüzünden hapse girebilir

13.07.2022 01:00
Trump için dev suçlama! Tweetleri yüzünden hapse girebilir

Trump, Twitter paylaşımları yüzünden hapse girebilir mi? Trump'ın 6 Ocak Capitol olaylarında taraftarlarını kışkırttığı iddia edildi.

6 Ocak ABD Capitol olaylarına ilişkin soruşturma sürüyorken, son olarak bazı Twitter çalışanlarının ifadeleri dinlendi. Bir Twitter çalışanı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı platformu "aşırılıkçı grupları kışkırtmak" için kullandığını iddia etti.

Twitter çalışanı, 6 Ocak olaylarında Trump'ın suçlu olduğunu söyledi

Twitter'ın içerik moderasyon politikaları takımında görev alan eski bir şirket çalışanı, Donald Trump'ın Capitol olayları sırasında haksız olduğunu dile getirdi. Kendi taraftarlarını kışkırttığını iddia eden çalışan, 2020 Başkanlık sonuçlarına ilişkin protestosunu da Twitter'dan yaptığını söyledi.

Trump için dev suçlama! Tweetleri yüzünden hapse girebilir

Eski Başkan, ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında attığı bir tweet üzerinden eleştirildi. "Orada (Kongre Binası'nda) ol. Bu vahşi olacak" şeklinde bir tweet atan Trump, 6 Ocak'taki şiddettin sorumlusu olmakla suçlandı. Capitol olayları sırasında beş kişinin yaşamını yitirdiğini ve 700'den fazla kişinin de tutuklandığını hatırlatmak gerekiyor.

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Donald Trump'ın ayrıca Twitter üzerinden aşırı sağcı grupları kışkırttığına dikkat çekildi. Ancak Trump'ın Proud Boys isimli bir grubu geri çektiği ve "beklemede kalması gerektiklerine" vurgu yaptığı da göz ardı edilmedi.

Çalışan ayrıca attığı tweetler yüzünden Başkan'ın hesabının çok daha önce askıya alınması gerektiğini söyledi. "Trump, Twitter'da başka bir kullanıcı olsaydı, çok uzun zaman önce kalıcı olarak askıya alınırdı" dedi. 6 Ocak ABD Capitol olaylarına ilişkin soruşturmada şu ifadeleri kullandı:

Endişem, eski Başkan'ın tarihte ilk kez, doğrudan aşırılık yanlısı örgütlerle konuşması ve onlara direktifler vermesiydi. Daha önce böyle bir doğrudan iletişim görmemiştik ve bu beni endişelendirdi.

Trump için dev suçlama! Tweetleri yüzünden hapse girebilir

6 Ocak olaylarını araştıran komitenin henüz Donald Trump ile ilgili karar vermediğini açıklamak gerekiyor. Fakat Twitter çalışanı, Trump'ın açık bir şekilde takipçilerini harekete geçirerek "siyasi bir fırtına" başlattığına inanıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Donald Trump, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Trump için dev suçlama! Tweetleri yüzünden hapse girebilir - Son Dakika

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