Trump için kritik saatler
33 dakika önce
Eski FBI Başkanı Mueller, "Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamladı ve raporunu Adalet Bakanına gönderdi.
Eski FBI Başkanı Mueller, " Rusya
'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamladı ve raporunu Adalet Bakanına gönderdi. Raporun özetinin Kongre ile paylaşılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:09
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