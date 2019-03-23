Son Dakika Haberleri: Trump için kritik saatler

Trump için kritik saatler

33 dakika önce

Eski FBI Başkanı Mueller, "Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamladı ve raporunu Adalet Bakanına gönderdi.

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Eski FBI Başkanı Mueller, " Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamladı ve raporunu Adalet Bakanına gönderdi. Raporun özetinin Kongre ile paylaşılması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:09 

Ekonomi
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