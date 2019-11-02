Son Dakika Haberleri: Trump ikametgahını Florida'ya taşıdı, New York Valisi: Zaten vergilerini ödemiyor gibiydi
Son Dakika Dünya Trump ikametgahını Florida'ya taşıdı, New York Valisi: Zaten vergilerini ödemiyor gibiydi

Trump ikametgahını Florida'ya taşıdı, New York Valisi: Zaten vergilerini ödemiyor gibiydi

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ikametgah adresini doğduğu şehir New York'tan Florida'ya taşıdığını duyurdu. New York'ta halktan ve siyasilerden kötü muamale gördüğünü söyleyen Trump'a New York Valisi Andrew Cuomo: "Kurtulduk, zaten vergilerini ödemiyor gibiydi" sözleriyle cevap verdi

Trump ikametgahını Florida'ya taşıdı, New York Valisi: Zaten vergilerini ödemiyor gibiydi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ikametgah adresini doğduğu şehir New York'tan Florida'ya taşıdığını duyurdu.


Trump, New York'ta halkın ve siyasilerin kendisine kötü davrandığını belirterek, "Milyonlarca dolar vergi ödüyorum ancak kötü muamele görüyorum." diye konuştu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:08 
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