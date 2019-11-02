Trump ikametgahını Florida'ya taşıdı, New York Valisi: Zaten vergilerini ödemiyor gibiydi

ABD Başkanı Donald Trump, ikametgah adresini doğduğu şehir New York'tan Florida'ya taşıdığını duyurdu.



Trump, New York'ta halkın ve siyasilerin kendisine kötü davrandığını belirterek, "Milyonlarca dolar vergi ödüyorum ancak kötü muamele görüyorum." diye konuştu.