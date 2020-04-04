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Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Covid-19 testi şartı getirildi
40 dakika önce
ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese koronavirüs testi yaptırma şartı getirildi.
ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese koronavirüs testi yaptırma şartı getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:34
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