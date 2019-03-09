Son Dakika Haberleri: Trump ile Bolsonaro 19 Mart'ta Görüşecek

Trump ile Bolsonaro 19 Mart'ta Görüşecek

52 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 19 Mart'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Trump ile Bolsonaro 19 Mart'ta Görüşecek, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 19 Mart'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, savunma alanında iş birliği, ticaret politikaları ve Venezuela'daki siyasi durumu ele alacağı kaydedildi.

Açıklamada, Venezuela'ya insani yardımların ulaştırılmasında Brezilya'nın oynayabileceği muhtemel rolün de Trump ile Bolsonaro arasında görüşüleceği de ifade edildi.

Sağcı yönelimiyle bilinen ve "Brezilyalı Trump" olarak da adlandırılan Bolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesinin ardından Trump kendisini ilk arayan liderler arasında yer almış ve Trump'ın bu yaklaşımı Amerikan kamuoyunda tepki çekmişti.

İki ülke arasında son dönemdeki ilişkiler gözle görülür şekilde mesafe katederken, özellikle Venezuela konusunda iki ülke arasındaki iş birliğinin sonuçları merak ediliyor.

Brezilya yönetimi, ABD'den Venezuela'ya gönderilen insani yardımların ülkeye girişi noktasında yardımcı olacağını bildirmiş ancak Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri eyleme ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:29 Kaynak: AA

Beyaz Saray, Brezilya, Donald Trump, Güncel
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