Son Dakika › Dünya › Trump ile Erdoğan arasında İdlib görüşmesi: 'Beraber çalışıyoruz, neler yapılabileceğini görüştük' - Son Dakika Dünya
Trump ile Erdoğan arasında İdlib görüşmesi: 'Beraber çalışıyoruz, neler yapılabileceğini görüştük'
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi
ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:49
Son Dakika Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz Son Dakika: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ateşkes görüşmelerini askıya aldı Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, maske takmak istemeyen adamı direğe bağladı Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor