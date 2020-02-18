Trump ile Erdoğan arasında İdlib görüşmesi: 'Beraber çalışıyoruz, neler yapılabileceğini görüştük' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump ile Erdoğan arasında İdlib görüşmesi: 'Beraber çalışıyoruz, neler yapılabileceğini görüştük' - Son Dakika Dünya

Trump ile Erdoğan arasında İdlib görüşmesi: 'Beraber çalışıyoruz, neler yapılabileceğini görüştük'

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi

Trump ile Erdoğan arasında İdlib görüşmesi: 'Beraber çalışıyoruz, neler yapılabileceğini görüştük', System.String[]

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.


Ayrıntılar geliyor...

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz
Son Dakika: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ateşkes görüşmelerini askıya aldı Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, maske takmak istemeyen adamı direğe bağladı Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 05:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump ile Erdoğan arasında İdlib görüşmesi: 'Beraber çalışıyoruz, neler yapılabileceğini görüştük' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]