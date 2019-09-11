Son Dakika Haberleri: Trump ile fikir ayrılığı Bolton'ı koltuğundan etti
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Trump ile fikir ayrılığı Bolton'ı koltuğundan etti

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump ile görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında ciddi fikir ayrılığının olduğunu vurguladı.

Trump ile fikir ayrılığı Bolton'ı koltuğundan etti, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump ile görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında ciddi fikir ayrılığının olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pompeo, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:55 
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