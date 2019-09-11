Trump ile fikir ayrılığı Bolton'ı koltuğundan etti
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump ile görevden alınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında ciddi fikir ayrılığının olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:55
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