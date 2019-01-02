"Trump ile 'her an' görüşmeye hazırım"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "Trump ile "her an" görüşmeye hazırım ancak yaptırımlar sürerse başka bir yol seçebilirim." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "Trump ile "her an" görüşmeye hazırım ancak yaptırımlar sürerse başka bir yol seçebilirim." açıklamasında bulundu.

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