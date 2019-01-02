"Trump ile 'her an' görüşmeye hazırım"
1 saat önce
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "Trump ile "her an" görüşmeye hazırım ancak yaptırımlar sürerse başka bir yol seçebilirim." açıklamasında bulundu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "Trump ile "her an" görüşmeye hazırım ancak yaptırımlar sürerse başka bir yol seçebilirim." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:05
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