Son Dakika Haberleri: Trump ile Johnson Fransa'da görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Trump ile Johnson Fransa'da görüştü

16 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump "İngiltere ayak bileklerindeki çıpadan kurtulduğunda bu ülke ile çok büyük bir ticaret anlaşması yapacaklarını" söyledi.

Trump ile Johnson Fransa'da görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump "İngiltere ayak bileklerindeki çıpadan kurtulduğunda bu ülke ile çok büyük bir ticaret anlaşması yapacaklarını" söyledi.

Trump, Fransa'nın Biarritz kentinde G7 toplantısı kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, "İngiltere ile şimdiye kadar olduğundan büyük, çok büyük bir ticaret anlaşması yapacağız." dedi.

Anlaşma için İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı zamana işaret eden Trump, "Bir noktada artık önlerinde engel olmayacak, ayak bileklerindeki çıpa olmayacak çünkü şu anda bu (çıpaları) var." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin taviz vermesi gerekiyor"

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Boris Johnson da Trump ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Habere göre İngiltere için "Amerikan pazarında büyük fırsatlar" olduğunu belirten Johnson, "Bu fırsatları kullanmak niyetindeyiz ancak ABD'li dostlarımızın taviz vermesi ve yaklaşımlarını açması gerekiyor çünkü şu anda çok fazla kısıtlama var." diye konuştu.

Brexit'in ardından ABD ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticareti 5 katına kadar artırabileceğini savunan Johnson, bunun nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili ise ayrıntı vermedi.

Theresa May'den görevi geçen ay devralan Johnson ile Trump son bir ayda haftada en az bir kez telefonda görüşmüştü ancak G7'deki buluşma Johnson'ın başbakan olarak Trump'la yüz yüze ilk görüşmesi oldu.

Trump, Johnson'ın katı Brexitçi tutumuna desteğini kamuoyu önünde sık sık yineliyor.

Avrupa Birliği, Donald Trump, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ticaret savaşı kızıştı: Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini emretti
Trump: johnson brexit'i gerçekleştirecek Son Dakika: MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Pekcan'dan velilere uyarı: Merdiven altı tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere dikkat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump ile Johnson Fransa'da görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]