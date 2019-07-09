Son Dakika Haberleri: Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim'den iş birliği mesajları
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Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim'den iş birliği mesajları

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Washington'daki akşam yemeğinde karşılıklı iş birliği mesajları verdi.

Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim'den iş birliği mesajları, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Washington'daki akşam yemeğinde karşılıklı iş birliği mesajları verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:32 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Katar, Ekonomi
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