Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim'den iş birliği mesajları
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Washington'daki akşam yemeğinde karşılıklı iş birliği mesajları verdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:32
ABD Başkanı Donald Trump
ile Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Washington
'daki akşam yemeğinde karşılıklı iş birliği mesajları verdi.
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