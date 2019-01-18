Trump ile Kim Jong-un şubat ayında görüşecek
29 dakika önce
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.
Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, ABD
Başkanı Trump
ile Kuzey Kore
Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:50
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