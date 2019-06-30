ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim silahsızlandırılmış bölgede görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un silahsızlandırılmış bölgede görüşecek. Trump, hem kendisinin hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" görüşmeyi istediğini söyledi. Trump, "Kısa olacak fakat bir el sıkışma çok şey demektir. Bu, Kore Yarımadası'nda barış süreci için büyük bir dönüm noktası olur" dedi.

Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye geçen ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de yaptığı görüşmelerin ardından basın mensuplarına konuşan Trump, ilgili yetkililer arasındaki son hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"YAPTIRIMLAR HALA DEVREDE, ACELEM YOK"

Trump, Moon ile birlikte "silahsızlandırılmış bölgeye" gideceklerini kaydederek, "DMZ'ye gidiyoruz ve orada Kuzey Kore lideri Kim ile görüşeceğiz. Birbirimiz anlıyoruz. Yaptırımlar hala devrede, acelem yok." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump

Görüşmenin amacına ilişkin bir soruya ise Trump, "Sadece el sıkışıp merhaba diyeceğiz çünkü Vietnam'dan bu yana birbirimizi görmedik." cevabını verdi.

TRUMP İSTEKTE BULUNMUŞ

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme teklifinde bulunmuş, Kuzey Kore ise Trump'ın teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti.

Daha sonra Trump, Kim'in de bu görüşmeyi istediğini açıklamış ve muhtemel görüşme için son hazırlıkların yapıldığını ifade etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

SON ZİRVEDE SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." değerlendirmesinde bulunmuştu.