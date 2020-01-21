Trump ile Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump ile Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı - Son Dakika Dünya

Trump ile Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı

59 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine uygulanması planlanan dijital vergi artırımına yönelik Başkan Donald Trump'la "harika bir görüşme" yaptıklarını açıkladı.

Trump ile Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine uygulanması planlanan dijital vergi artırımına yönelik Başkan Donald Trump'la "harika bir görüşme" yaptıklarını açıkladı.


İki ülkenin vergi artırımından kaçınmak üzere bir anlaşmaya varmak için birlikte çalışacağını ifade eden Macron ile Trump'ın potansiyel bir "dijital vergi savaşını" yıl sonuna kadar durdukları bildirildi.

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Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:02 
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