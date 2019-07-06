Son Dakika Haberleri: Trump ile May görüştü
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Trump ile May görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesinde Suriye rejimine muhtemel yaptırım, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konularının ele alındığı bildirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesinde Suriye rejimine muhtemel yaptırım, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konularının ele alındığı bildirildi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:47 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kuzey Kore, İngiltere, Ekonomi
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