Trump ile Muhammed bin Selman 'İran'ı görüştü
28 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarında Suudi Arabistan'ın rolü ile İran konusunu ele aldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:28
ABD Başkanı Donald Trump
, Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarında Suudi Arabistan'ın rolü ile İran
konusunu ele aldı.
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