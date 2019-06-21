Son Dakika Haberleri: Trump ile Muhammed bin Selman 'İran'ı görüştü
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Trump ile Muhammed bin Selman 'İran'ı görüştü

28 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarında Suudi Arabistan'ın rolü ile İran konusunu ele aldı.

Trump ile Muhammed bin Selman 'İran'ı görüştü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarında Suudi Arabistan'ın rolü ile İran konusunu ele aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:28 
Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
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