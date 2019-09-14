Trump ile Netanyahu olası Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı görüştü
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'de yapılacak erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklama geldi.
Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'de yapılacak erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklama geldi.
Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:45
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