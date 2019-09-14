Trump ile Netanyahu olası Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'de yapılacak erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklama geldi.



Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.