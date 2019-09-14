Son Dakika Haberleri: Trump ile Netanyahu olası Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı görüştü
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Trump ile Netanyahu olası Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı görüştü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'de yapılacak erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklama geldi. Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.

Trump ile Netanyahu olası Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı görüştü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'de yapılacak erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklama geldi.


Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:45 
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